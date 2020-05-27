近年基因檢測技術成熟，經過專業團隊採檢、分析後，許多先天、罕見、遺傳性疾病，都有機會事先掌握。隨著國人優生保健觀念普及，以婦產科來說，對爸媽最有感的就是為產前檢查帶來革命性突破的篩檢技術「非侵入性胎兒染色體基因檢測」，近年來包括知名藝人謝怡芬Janet和許多知名網紅（KOL），也都曾選擇以兼具安全、精準的檢測方法，關心自己寶貝的健康。

台灣基康股份有限公司（Gene Health Co., Ltd）推出非侵入性胎兒染色體基因檢測（NIFTY／NIPT）服務已逾 6 年，期間持續投入臨床研究開發，更唯一取得華大基因（BGI）技術授權，以大量亞洲人數據資料庫為基礎，在台灣本土實驗室進行基因定序分析，提供更精準的檢測結果、逐步累積口碑，將基因檢測推廣普及，目前台灣市占率名列前兩名。

非侵入性胎兒染色體基因檢測（NIFTY／NIPT）是現在常見的自費產前篩檢項目之一。相較於傳統羊膜穿刺、絨毛膜取樣可能造成2至3／1000的流產感染風險，非侵入性胎兒染色體基因檢測僅需抽取孕婦約10ml的周邊血液，萃取出的胎兒游離DNA，再經由實驗室精密分析，就能精準篩檢胎兒是否有染色體異常的風險，包括常見的唐氏症、愛德華氏症、巴陶氏症等，準確率可高達99％以上，還有近百項染色體倍數 異常和染色體微片段缺失疾病，也能在懷孕初期（10週）就提前被篩檢出來。

目前在台灣，有不少基因檢測公司引進此技術、造福無數家庭，近日業界卻爆出侵權事件，台灣基康在25日向台灣台北地方檢察署遞狀控告華聯生物科技股份有限公司（Phalanx Biotech），涉侵犯台灣基康股份有限公司非侵入性胎兒染色體基因檢測項目之智慧財產權。

台灣基康表示，在台灣生技醫療產業深耕多年，致力於母胎與生殖醫學專業領域，2014年開始提供非侵入性 胎兒染色體基因檢測服務。台灣基康公司代表表示，台灣基康可說是早期即投入此項技術服務的台灣團隊之一，「截至目前我們已和全台灣超過300家婦產科醫院診所建立合作關係，深得許多醫師與孕婦們的信任與青睞，自然不容他人抄襲、剽竊本公司努力的成果。

(中時 )