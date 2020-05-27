放寬移民法？蔡英文：台法律對港人入台相對寬鬆

香港國安法明天審查；民進黨主席蔡英文今出席中執會前被問到，有關放寬移民法一事表示，台灣相關法律對於香港人民進入台灣相對比較寬鬆。

日前媒體人黎智英推特標註總統蔡英文，認為香港事件應該採取行動，而非光說而已，建議放寬移民法；蔡英文今表示，台灣相關法律對於香港人民進入台灣相對比較寬鬆，過去一年，其實香港的朋友進入台灣來台灣居住人數成長非常多。

外交部長吳釗燮日前受訪指出，北京政府趁國際社會忙於抗疫，推動「港版國安法」，認為下一步可能對台動武；蔡英文強調，會要求各單位部會高度注意情勢。

蔡英文強調，現在情勢對台灣來講，是要高度注意的情況，確實這個階段會要求相關單位部會，對整個情勢發展都要加緊來注意。

至於被問到振興券發放議題時，蔡英文強調，一定要設計到最好，最重要的目標就是好領、好用、鼓勵消費。

蔡英文說，振興券跟紓困不一樣，它的目的就是鼓勵消費，希望透過振興券達到乘數效果；行政院也說了，希望把它設計到最好，好領、好用、鼓勵大家多消費，這些是最重要目標。

(中時 )