新冠肺炎疫情趨緩，香港、澳門都已停止天天開記者會，改為重大事件時召開。對於台灣的疫情記者會何時「鬆綁」？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，6月7日解禁後，疫情記者會將回歸每周1次，定期向大家做報告。

至於指揮中心是否降級？陳時中說，目前還沒有解封，只是一些管制解除，6月7日之後，會視大環境決定指揮中心的層級，還沒那麼急迫。若有特殊情況，還是會緊急和各位報告。

(中時 )