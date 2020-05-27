何時停止天天開記者會？陳時中：6／7後回歸每周1次 14:282020/05/27 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 何時停止天天開記者會？陳時中：6/7後回歸每周1次。(指揮中心) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情趨緩，香港、澳門都已停止天天開記者會，改為重大事件時召開。對於台灣的疫情記者會何時「鬆綁」？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，6月7日解禁後，疫情記者會將回歸每周1次，定期向大家做報告。 至於指揮中心是否降級？陳時中說，目前還沒有解封，只是一些管制解除，6月7日之後，會視大環境決定指揮中心的層級，還沒那麼急迫。若有特殊情況，還是會緊急和各位報告。 (中時 ) #記者會 #回歸 #疫情記者會 #每周 #天天 也許您會感興趣 推薦閱讀 今再度零確診 疫情記者會首度移師屏東 13:142020/05/24 生活 陸兩會外長記者會 王毅罕見大談台灣問題 16:552020/05/24 兩岸 王毅批台灣藉參與WHA以疫謀獨！陸嗆美別誤判 14億人民捍衛統一決心 04:102020/05/25 兩岸要聞 弘光生飆創意 仿「時中」記者會超搞笑 16:122020/05/25 生活 市長開記者會宣佈購物節將登場 今年首獎各界引頸企盼 19:482020/05/25 生活 拒替促轉會人事案背書 藍委批：名單不符合超越黨派標準 11:312020/05/26 政治 行政院預劃6月7日前舉行振興券記者會 16:122020/05/26 政治 影》國防部副部長：敦睦艦隊沒犯什麼了不起錯誤 17:012020/05/26 政治 政院下周舉行振興券記者會 12:042020/05/27 政治 反罷韓影片被下架 藍黨團轟幕後黑手操控輿論 14:062020/05/27 政治 生活熱門新聞 好市多口罩價格曝 網跟以前一比怒：我OK你去買 - 生活 吳朋奉片酬曝光 友人爆料為何住鐵皮屋 - 生活 太極大師連挨5拳不動如山 出拳人事後得知真相傻了 - 生活 吳朋奉為何猝死？醫揭背後恐怖原因 - 生活 腦中風4大症狀！醫：看臉上皺紋最快 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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