國內口罩販售6月1日解禁，不少製造商反應原物料上漲，恐帶動口罩價格調升，經濟部長沈榮津今天表示，目前實名制口罩一片5元，通路商、廠商若要有競爭力，到時巿場售價恐會低於5元。疫情指揮中心指揮官陳時中也補充，根據公平交易法，業者不能聯合調漲。

因應國內疫情緩和，口罩需求降溫，國內醫療口罩全數徵用之階段性任務達成，政府將進行階段性調節產能。6 月 1 日起，國軍支援口罩生產及相關激勵措施將逐步退場，國內生產之醫療口罩改為每日定額徵用 800 萬片，其餘產能開放內外銷，屆時國人每人每 2 個月寄送 30 片口罩予海外二親等親屬之限制，亦同步解禁。

經濟部長沈榮津26日邀集口罩業者召開「口罩徵用產能調節協調會議」，會中達成共識，自 6 月 1 日起，國軍人力支援及激勵措施將退場，逐步調節產能。另一般醫療口罩，將由全額徵用改為每日提供800 萬片口罩予政府之定額徵用模式，依照廠商過去繳交的口罩量按比例分配額度，其餘努力生產的口罩，開放在國內販售或出口，亦即 MIT 的口罩可以卡位國際市場，成為台灣拚出口的另一個優勢產品。經濟部也會持續穩價穩量的機制，控管 800 萬片口罩所需要的原料量能，並推動新的品管機制，維持 MIT 的品牌形象。

經濟部表示，口罩開放銷售後，以健保卡購買的 14 天 9 片實名制機制，暫時還會繼續並行，價格也會維持合理的一片 5 元。民眾如果有基本的購買需求，都還是買得到價格數量穩定的口罩 。經濟部也強調，即使國內將恢復自由買賣和市場機制，一般醫用口罩及外科手術口罩仍屬《刑法》第 251 條行政院 公告之生活必需用品，不得有囤積居奇哄抬物價之行為;而根據《公平交易法》第15條，業者之間亦不得有合意或共同調漲口罩價格等聯合行為。此外，未來國內口罩庫存若低於 1 億片，則提高每日定額徵用量至 1200 萬片以補充庫存，以確保有疫情時，有足夠數量之口罩可供應國內民眾。

近日口罩廠商已表示原物料上漲，很多民眾擔心自由購買後，政府是否會訂出合理價格？經濟部長沈榮津表示，若擔心口罩價格上漲仍可回歸實名制購買。自由市場機制則未管制，「屆時由人民選擇」。疫情指揮中心指揮官陳時中表示，醫療院所的需要量仍會供應到足，院所也可自由採購。

目前口罩業者是否已知訂單來自何處？外銷口罩一片多少？沈榮津表示業者表示電話垂詢甚多，海外通路商、貿易商也是多元詢價，訂單上億片都有，中小企業對國際市場不熟悉，但大廠也馬上打策略聯盟邀請小廠一起打國際盃。

至於實名制預購量小於多少退場？陳時中表示，若價格低、供應足都不反對，目前仍致力於穩住價格保證大家都買得到。且就之前的預購看來，第七波預購共297萬人付款成功，第八波剩185萬人，第九波至今則只有26萬人。

(中時 )