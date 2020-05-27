衛福部長陳時中今（27）日表示，國內今日無新增病例，昨（26）日新增310例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報71,405例（含70,330例排除），累計目前共441例確診，分別為350例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，419人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

指揮中心指出，全球累計5,612,601例確診，分布於187個國家／地區；病例數以美國1,708,378例、巴西374,898例、俄羅斯362,342例、英國265,227例及西班牙236,259例為多；病例中349,060例死亡，以美國100,116例、英國37,048例、義大利32,955例、法國28,531例及西班牙27,117例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離時，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。

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