台中市中科園區兆豐銀行中科分行22日發生搶案，一名雨衣歹徒持槍闖入櫃台搜刮19萬現金後逃逸，案發後由檢察官指揮偵辦，警方專案小組鎖定特定對象追緝，嫌犯已在今天中午在嘉義落網，保二總隊第三大隊副隊長周志安表示，目前檢察官正在偵訊釐清犯案細節。

22日中午，台中市下起大雨，1名歹徒在大雨滂沱之際，身穿雨衣、戴口罩，持槍闖入2樓分行，亮槍跳上櫃台大喊「搶劫！不要動！」搜刮檯面19多萬元現金，前後僅2分多鐘，得逞後騎機車逃逸。

警方調查，搶匪作案是騎乘機車前往犯案地點，停放在該大樓1樓後方卸貨區後，穿著深藍色二節式雨衣，頭戴黑色鴨舌帽及口罩，避開監視器走樓梯上2樓，隨後亮槍闖入分行，跳上櫃台高喊「搶劫！不要動！」隨即搜刮櫃檯內19萬現金，接著騎機車沿科雅路往大雅方向逃逸，行搶過程僅2分多鐘。警方經過5天查緝，已循線在嘉義逮捕搶匪，目前正帶回偵辦中

(中時電子報)