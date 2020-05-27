台中市長盧秀燕率與會貴賓及地方人士進行祈福儀式。（王文吉攝）

大甲區義和、新美聯合里活動中心重建工程動土，藍綠民代都到場共襄盛舉。（王文吉攝）

台中市大甲區義和、新美聯合里活動中心歷經多次增建，「老背少」建物耐震係數不足，市府聯合中央投入1700多萬元重建。市長盧秀燕27日出席動土典禮時表示，市府聽到當地里民的心聲，積極爭取經費、編列預算，工程預計1年左右完成，提供地方更優質的活動空間。

義和、新美聯合里活動中心重建工程27日開工，市長盧秀燕主持動土典禮，民政局長吳世瑋陪同出席，由建築師楊宗睆說明建物工程，包括市議員施志昌、李榮鴻、楊典忠、義和里長洪黃素貞、新美里長王生源等皆到場關心。

盧秀燕表示，「義和、新美聯合里活動中心」是座老舊、危險的建築，多年來一直沒有改建，當地市議員、眾多里長不斷反映，市府聽到了地方心聲，由民政局提報計畫，投入超過1300萬元，加上中央補助400萬元，工程預計1年左右完成，屆時將兩里共用。

新美里長王生源開心地表示，感謝市長傾聽到大家的心聲，如今開始動工，非常開心，兩里的里民都非常期待。

大甲區公所表示，義和里社區活動中心1樓於1985年興建，隔11年後，1996年再增建2、3層樓，是混合不同年代的「老背少」建物。為保障市民安全，市府爭取內政部前瞻基礎建設計畫400萬元的補助，自籌1300多萬元重建。

民政局說明，義和、新美聯合里活動中心重建面積約170坪的二層建物，預計2021年4月完工，1樓供義和里民使用，2樓供新美里民使用，提供居民聚會聯誼與綜合性社會服務的場域，可作為關懷據點、文康娛樂活動、常態性社會福利服務、樂齡教室或長青學苑上課。

(中時 )