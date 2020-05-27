外媒報導，儘管蘋果公司持續推進分散零組件供應的計畫，但今年推出的iPhone 12系列手機所使用的OLED顯示器中，近8成仍將由三星顯示器（Samsung Display）供應。

蘋果在2017年推出第一支OLED版iPhone手機－iPhone X，而三星顯示器為該款手機OLED螢幕的獨家供應商。2018年蘋果亦將樂金顯示器納入OLED螢幕供應鏈。

由於蘋果的iPhone旗艦機將首度全面採用OLED螢幕，現在據傳京東方也將打入2020年版iPhone手機的面板供應鏈。

雖然供應吃緊及生產推遲可能導致近年來常見到錯開新機發布時間的情況，但業界盛傳蘋果今年仍將按慣例在9或10月推出4款新iPhone。

有消息指出，在今年這4款新iPhone手機中，三星將供應其中3款的OLED面板，即5.4吋入門級iPhone 12，以及6.1吋與6.7吋版iPhone 12 Pro系列。而第4款為6.1吋iPhone 12 Max，其規格與入門級5.4吋版類似，據傳將由京東方與樂金分食面板訂單。

(時報資訊)