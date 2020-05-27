故總統「蔣經國日記」今年2月被蔣家後人在美國史丹福大學胡佛研究所公開複本，傳出陳菊在日記中被蔣經國點名。資深媒體人趙少康直言，他完全不相信蔣經國會這樣說，明顯有看過的人已將議題框架設定住，並非蔣總統本意。對於罷韓，他也認為警政署長陳家欽說法非常失格。

共同主持人尹乃菁問趙，蔣經國當時視美麗島事件為「共匪惡毒的內應外合」，「對於小蔣在日記中罵陳菊罵很兇，有何看法？」趙少康說，陳菊今在臉書所言「自己只是黨外的小妹」，這說法是沒錯，但這說法證明陳菊，根本不是民進黨早年傳聞是美麗島事件的主要滋事份子、這麼有份量，他對於蔣經國日記點名陳菊傳聞，直言完全不相信！

趙少康解釋，因為這些日記只能用抄的，不能帶出展覽場外，對於報導稱日記點名陳菊，他認為，這些去現場的人，早已有預謀、設定好要找哪些資料，他還說，當時包括中美斷交、美麗島事件等，明顯有人特地去找蔣經國當時的回應，所以可見蔣經國原話並不多，又當時美麗島事件至今還「當權」居高位的，就只有陳菊，所以當年蔣經國怎麼評論陳菊就會有比較多人關注。

趙少康重申，他認為蔣經國不會單獨挑陳菊每天評論，一定是把當時美麗島或搞民主運動的那些人挑出來而已，在這麼多人當中，蔣經國也不太可能全部記住，只能挑一個有代表意義的，可能是「陳菊…等人」。

(中時電子報)