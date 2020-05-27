近日兩波梅雨為南部曾文、南化水庫帶來豐沛雨量，南部水情趨於穩定，預計可撐到7月枯水期。但因曾文水庫濁度增高，水利署南區水資源局27日上午11點起小流量排水排砂，讓水庫蓄清排渾，待濁度下降就會停止排砂。

南水局副局長鄒漢貴表示，自18日以來，曾文水庫水量進帳已達8000萬噸，截至27日下午2點，曾文、烏山頭水庫有效蓄水量已達1億6105萬噸；以供應民生用水為主的南化水庫有效蓄水量達3875萬噸，蓄水率也終於超過4成。

鄒漢貴表示，因為曾文水庫濁度提高，為延長水庫壽命，27日上午11時開始以每秒30立方米從永久河道放水道（PRO）排砂放水，上游還在下雨，不會影響水庫蓄水量，同時有助水庫清淤。

據中央氣象局預報，受鋒面影響，台南市27日仍有短時強降雨，曾文、南化水庫近日水量也持續進帳，曾文水庫水位來到203.7公尺，曾文、烏山頭水庫合計蓄水量1億6105萬噸；南化水庫水位也達167.7公尺，蓄水量達3875萬噸，進水量還會持續增加。

鄒漢貴說，受益於這兩波梅雨，台南水情回復穩定，加上即將進入汛期，南化水庫水量如果這波降雨能回到4000萬噸，若能謹慎調配用水，到7月民生用水無虞。至於曾文水庫水情，與往年相較算是正常，整個地區農業供水穩定足夠，民眾不用擔心。

(中時 )