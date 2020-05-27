警方在偷倒廢棄物現場發現挖土機。〔竹南警分局供／謝明俊苗栗傳真〕

警方在苗29線旁空地發現2處挖好的大坑洞。〔竹南警分局供／謝明俊苗栗傳真〕

竹南警分局聯港所員警，日前夜間巡邏經過苗29線，也就是石虎重點保護路段，發現車道上出現大片大卡車輪胎泥痕，懷疑有偷倒廢土情事，經派員埋伏，果然查獲張姓男子涉嫌駕駛裝載廢棄物砂石車進入路旁空地傾倒廢棄物，警方立即攔車檢查並通知環保局到場開單告發。

苗29線是目前苗栗縣石虎重點保護路段之一，縣府農業處在沿線設置石虎及野生動物防護網，並在路面下方設置動物通行涵洞，防止石虎及其它野生動物遭到路殺，因此，轄區竹南分局員警在巡經該路段時，都會特別注意路面有無異狀，沒想到，就因員警加強注意，意外逮獲偷倒廢棄物。

聯港所所長曾清宏、警員陳建龍於日前夜間巡邏行經後龍鎮龍坑里苗29線往苗栗市方向300公尺處外車道，發現車道上有大片卡車輪胎泥痕，員警下車查看發現與車道相連的空地上有2部挖土機，並有挖好的2處大坑洞，但因現場無人，警方研判該處可能遭傾倒廢棄物且有持續傾倒的情形，於是派員在附近埋伏。

次日凌晨0時10分左右，埋守員警發現一名張姓男子，駕駛裝載廢棄物的砂石車進入空地準備傾倒時，警方上前盤查，並通知環保局到場，經環保局稽查員辨識為一般事業廢棄物，隨依違反廢棄物清理法第9條及第49條開單裁處。

(中時 )