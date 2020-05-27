男星宥勝因疫情及夢想，一家4口踏上以露營車為家的生活，並且決定將這段冒險剪成影片放到YouTube頻道上「連載」，而這站宥勝一家到了台東，每天踏浪、玩水、跳舞，玩得開心，沒想到蕾媽突然進了急診，晚一步就可能沒命，而蕾媽當時的處理，讓老公宥勝難得動怒，把她罵到在鏡頭前哭出來。

宥勝最新一集影片〈住在太平洋餵魚區兩個禮拜是什麼感覺〉，一家人來到台東富山護魚區，生活過得相當開心，而蕾媽幫忙剪片上字幕，忙到凌晨，隔天一早6點又起床，結果有先天性心臟病的她，身體不堪負荷發生心律不整，急忙到急診就醫，醫生竟說：「再晚一點到醫院就掰掰了」，但蕾媽解除狀況、打完點滴後覺得沒事，於是就離開醫院，沒有接受進一步手術處理，讓老公宥勝氣炸開罵。

醫生其實建議蕾媽做電燒手術，但她一來不想耽誤行程，二來怕開刀住院會影響YT頻道運作，因此拒絕了處理，這些話讓宥勝聽了氣炸，他認為身體健康才是首位，「傻瓜，別鬧了好不好，我們趕快把手術做掉，身體處理好了，再繼續拍片給大家看」，宥勝邊罵邊勸，讓蕾媽最後難過摀臉飆淚，夫妻倆深談後，決定先撤回台北，至於後續發展，要等到下集揭曉。

【全台唯一】住在太平洋餵魚區兩個禮拜是什麼感覺？

(中時電子報)