在全球重啟經濟，主要央行灑錢不手軟，而且利率多位處歷史低檔區下，使台股本波資金行情欲小不易。短線即便有美中關係因港版國安法而緊張升溫，但市場多淡定處之，加上國安基金在昨明確表態，目前尚未有退場打盤，更挹注短多士氣，激勵盤勢一鼓作氣開高震盪趨堅，重登萬一大關之上。

今多方熱炒標的，多以振興券將刺激的觀光相關族群為主，包括飯店、旅行社等短多呈急行軍格局，而台積電、國泰金與富邦金等權值股，反而成為穩盤角色，使多方無後顧之憂。

周三站在多方的重量級集團股，還包括華邦電、鴻海、兆豐金、中信金、第一金、長榮航、華航、仁寶、友達、統一、台玻、聯發科及台達電。而表現疲軟的權值股包括台塑四寶、股王大立光、群創、台泥、亞泥、中華電、日月光投控、聯電、長榮海運及廣達。

不過，受惠台積電與金融族群力挺多方陣營，使加權股價指數穩步處於開高震盪趨堅架構，終場報漲17.45點，為11014.66點，漲幅0.16%，成交1562.36億元。

今表現不錯上市櫃股票，包括國巨、原相、嘉晶、伍豐、佳凌、貿聯-KY、亞德客-KY、上銀、聚陽、瓦城、弘帆、華新科、智崴、儒鴻及浩鼎等，顯示短期個股依題材輪動演出，領先盤勢發展，仍多老神在在向上調整股價。

店頭市場方面，受制生技族群大幅拉回拖累，化學、紡纖兩類股也表現不振，使盤勢開高殺低，即便觀光、營建、航運與電子等類股力挺多方仍無力回天，指數收跌0.01%，遺有長上影線，報146.79點，成交528.39億元。

美股盤後電子盤方面，市場對川普亟思升高美中關係緊張態勢似淡然處之，並對解封之重啟經濟及開發新冠疫苗等前景，仍樂觀期待，使道瓊期指目前暫報上漲152點，漲幅0.61%；另標普500、那斯達克100與小型股2000等期指，也分別暫報上漲0.63%、0.74%及1.15%。

業內人士指出，美中關係短期雖緊張升溫，但仍多處口頭上的叫囂，並未有實質動作，顯示雙方幕後智囊團仍有所節制，只是消息面既處不確定因子，對全球股市依舊屬利空，因此，在雙方叫囂的關係未進一步釐清前，短期追價或仍暫宜低調，或操作上見好即收，區間游走以持盈保泰，迴避風險。

(工商 )