市場研調單位DIGITIMES Research統計，目前已推行5G電信服務的歐、美、亞各國用戶數多未破百萬，不過南韓已有600萬戶以上、中國更有多達6,500萬以上的用戶。而採行「吃到飽」方案的包括美國、南韓及瑞士等國，最低月付資費分別從60、65及80美元起價。

DIGITIMES Research就目前主要國家5G電信服務推行現況分析，歐、美多數國家截至今年首季為止，5G用戶數皆尚未破百萬，但5G覆蓋城鎮數則正快速增長中，如美國5G覆蓋城鎮數已超過5,000個。

從用戶數來看，至今年4月，南韓5G用戶數約達600萬，中國兩大電信商（中國移動、中國電信）則合計達6,500萬戶。中國及南韓也正力拚擴大覆蓋範圍，而南韓雖用戶數僅有中國的8~10％，但5G覆蓋城鎮數已較中國多出1倍。

至於現行5G資費方面，美國四大電信業者皆採行吃到飽，最低月租為60美元、最高90美元。歐洲中的瑞士也皆為吃到飽方案，全歐漫遊每月80美元，若漫遊區含括美國則每月最低130美元、最高200美元。

南韓的吃到飽方案最低則約65美元、最高可達120美元，另若以限流量方案為例，最低月租費45美元、可用流量為9GB，最高為100美元、可用流量250GB。

中國三大電信業者則係依不同流量、推出6~7種資費方案，最低約18美元、每月流量30GB、最高85美元可300GB。

(工商 )