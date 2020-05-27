全台建商龍頭興富發集團，看好未來發展，長期深根台灣，2020 年興富發建設集團多元發展全速啟動，其中飯店事業部分，北中南三大主題飯店已與凱悅、萬豪等全球連鎖高端酒店合作，其中興富發建設加碼投資新北 15 億元，於金山引進凱悅酒店集團旗艦品牌－凱悅 Hyatt Regency，規劃打造五星級度假溫泉旅館－「金山凱悅酒店」，預定於 2022 年底開幕營運，將為地方新增 500 個就業機會，估計將來年產值可達 8 億元。

今天的動工典禮，邀請新北市政府市長侯友宜、經發局長何怡明、觀光局局長張其強、金山區區長陳國欽等貴賓蒞臨。

興富發表示，這座興富發凱悅溫泉飯店位於金山老街商圈，基地有2塊、面積共4,271坪。其中1塊3,024坪土地將開發為凱悅飯店，為地上11樓、地下一層的頂級溫泉飯店，定位為五星級度假飯店，規畫188房；另1塊佔地1,246.66坪，將打造為地上9樓、地下二層的「興富發．Hyatt Leisure Club」會館，規畫有21間計時頂級溫泉湯屋。

興富發表示，「金山興富發凱悅酒店」預計最快2021年底完工，2022年試營運。正式開幕營運後，每年營收目標為8億元。

至於每晚房價，興富發目前評估希望在5,000元以上，假日和大旺季目標在1萬元。

興富發2020年第一季沒有新案完工入帳，主要是靠銷售新成屋來衝業績，單季淨利歸屬母公司業主2722萬元，EPS 0.02元。

董事會決議，第一季擬不分派股利。

(工商 )