連日來的梅雨雨彈打傷了中南部的農作物，接下來的一週也要預防豪大雨，許多消費者已經開始感受到菜價上漲的壓力，中友百貨適時推出周末小農市集，將神農山莊生產的高品質有機蔬果運到市區販售，即日起至6月底逢周末在中友百貨1F展售，除了神農山莊有機蔬菜之外，並邀請了八果聯軍、儒耕無毒農業、食三角小舖以及JASONS超市等，推出水果、果乾、油品、飲品等眾多無毒健康食品，消費者可盡情選購。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示：中友百貨關係企業神農山莊位於南投縣魚池鄉，地理環境得天獨厚，農場並採用以色列專利溫室栽培有機蔬果，收成方面比較不會受到梅雨影響。目前中南部農損嚴重，市場上的菜價尤其葉菜類已經開始飆漲，神農山莊的有機蔬菜則維持原本的售價，而且是有機無農藥的健康食材，歡迎消費者多多採購。

此外，這次的小農市集也邀請了「八果聯軍」小農一同參與，將台灣最好吃的枋寮愛文芒果、嘉義火龍果、雲林香瓜、屏東金鑽鳳梨以及信義巨峰葡萄等高品質水果帶到中友百貨，另外還有果乾、油品等，品項豐富。

小農市集從5月23日起至6月底逢周末在中友百貨1F廣場登場，活動期間，只要持中友APP於小農市集當日不限金額消費前50名，即可兌換旺爺柴燒黑糖加鹽沙士1罐，當日累積消費滿599元，即可兌換生活好品帆布提袋1只（每日限量30只）

(中時 )