新冠肺炎疫情在國際持續5個多月，但帛琉目前仍維持0確診，當地計劃與台灣成立共同旅行團。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，開放是有可能，但是前提是需要先建立互相認證的機制。

(中時電子報)

#帛琉 #旅遊 #鬆綁 #陳時中