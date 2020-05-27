台中慈濟醫院小兒過敏科醫師余孟恭檢查看診男童口腔。（示意照片／王文吉攝）

氣喘病童X光檢查影像，治療前顯示有肺炎 (左圖，箭頭指向病灶）與治療後對比。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

很多癮君子以為在家門口、陽台或戶外抽菸就不會影響他人，其實並非如此！一位過敏兒最近氣喘突然嚴重發作，竟是爸爸放無薪假在家吸菸引發。小兒過敏科醫師表示，雖然疫情趨緩，但不少家長待在家的機會還是很多，籲菸癮的家長「為了孩子，早點戒菸！」

台中慈濟醫院小兒過敏科醫師余孟恭指出，疫情影響，門診過敏兒回診量減少3分之1以上，這位有氣喘病史的10歲男童，最近卻因嚴重氣喘就醫治療而收治住院。

由於男童停用氣喘藥物1年，家長意想不到又再度發作，此外，男童肺部Ｘ光檢查呈現輕微浸潤，疑似肺炎現象，一度讓家人擔心染上新冠肺炎？排除疑慮後，家人也不解原本已和男童和平相處的氣喘，為何再度發作？

余孟恭推斷，可能誘因是放無薪假的爸爸在家吸菸的頻率增高，雖然都在門外、陽台吞雲吐霧，殊不知菸霧隨風飄散無孔不入。菸燃燒的化學物質除附著在吸菸者的衣物外，窗簾、椅墊等居家環境也會吸附殘留，沒有在孩子面前抽菸，孩子也被迫吸到二手菸、三手菸。

「氣道的急慢性發炎，都會誘發咳嗽、喘鳴、呼吸急促、胸悶等氣喘症狀。」余孟恭指出，倘若放任氣道持續慢性發炎，會造成肺泡受損，氣管敏感、支氣管的黏液增加與支氣管旁的平滑肌增厚，而產生氣道阻塞。

余孟恭叮嚀，家有過敏兒要特別注意日夜溫差，並避免接觸空污與灰塵等，降低誘發鼻子氣管敏感，造成氣喘發作機會；除穩定持續就醫必要用藥外，建議家長最好早點和菸癮斷捨離，以免變成過敏兒的豬隊友。

(中時 )