百貨公司櫃姐的態度常被人討論，網友在臉書分享「逛專櫃的經驗」，起初被櫃姐當做沒經濟能力者而瞧不起，結帳看見消費金額後，態度急轉彎，讓她不敢恭維譏「賣貴的東西不代表身價也變貴」。

網友在臉書社團《爆怨公社》分享，某些櫃姐很會甩態度，前陣子剛回國，粉底用完去補貨，卻被當成沒經濟能力的屁孩，愛理不理之外，還在刷卡結帳時譏笑「我們櫃的東西比較貴一點喔！」糟糕的態度讓人不敢恭維，原PO也直呼，是很差的消費經驗。

原PO指出，她有辦貴賓卡，為了方便取得新品資訊，也有加入會員，而櫃姐在會員資料看到消費金額，發現原PO的消費金額很高，態度急轉彎，滿臉堆著笑容，講話也不再酸溜溜的。

原PO表示，其實大部分的櫃哥、櫃姐態度都很好，但這個櫃真的不行，她寧願跑到遠一點的百貨去買，也不想再去這家，「賣貴的東西不代表身價也變貴」。

貼文曝光後，吸引許多人留言，「社會現實狗眼看人低銷售員真的蠻多，進店門就開始打量你，與同事打賭會不會買之類等等」、「很多櫃姐搞不好連自己櫃上的東西都買不起，還敢打量別人」、「以貌取人」、「可以客訴，這種的最怕客訴」。

(中時電子報)