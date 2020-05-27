香港近日因立法會今將二讀辯論《國歌條例草案》（國歌法）爭議，大批港民不能接受而上街示威抗議，部分香港網友再發起「大三罷」包圍立法會活動，大批香港防暴警在香港街頭拉起封鎖線，派出鎮暴甲車加強戒備，並在下午1時15分，近百名警員警方發射數發橡膠子彈及胡椒球彈，驅散示威者，有近百人被查扣。

據港媒《東網》今27日報導，港府計劃於今日(27日)將《國歌條例草案》提交予立法會大會恢復二讀辯論，有網民除發起今日包圍立法會，更揚言要堵塞各港鐵站及主要幹道。

中環畢打街約下午1點，近百名行人在路上喊口號。街上兩側充滿喊口號的群眾，並有數百人響應。警方舉藍旗警告並拉起封鎖線，至下午1時15分，近百名警員警方發射數發橡膠子彈及胡椒球彈驅散，示威者退至雲咸街及部分畢打街。

而同一時間，警方也在銅鑼灣利園山道高舉藍旗警告，並在當地利園山道近波斯富街截停約百名市民。

(中時電子報)