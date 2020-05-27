美國藥廠默克周二（26日） 宣布，投入兩款新冠肺炎疫苗研發。外界預期要花12到18個月時間疫苗才會問世，但默克質持質疑態度，直指此一時間表太過躁進， 無意跟進。另外，上周備受關注的另款疫苗救星Moderna傳出該公司執行長趁股價暴漲狂賣股票，遭外界痛批「趁機套利」。

金融時報26日報導，外界聲稱疫苗可望在12~18個月上市，默克執行長Ken Frazier卻表示，他不會提出這種時間表，該公司也無意跟進。他強調，疫苗應當在大規模的臨床試驗中進行檢測，通常要花數月、甚至幾年的時間才能完成，以確保為數百萬或數十億人注射疫苗時是安全無虞的。

Frazier指出，儘管新冠疫苗研發十分迫切，但該公司並不以衝第一為目標，而是為研發更安全有效的疫苗為前提。

默克宣布收購奧地利疫苗研發公司Themis Bioscience，並與歐洲非牟利研究機構「國際愛滋病疫苗行動組織」（IAVI）進行兩項新型冠狀病毒肺炎疫苗研發。Themis表示目前已進行臨床試驗準備，希望在未來幾周能可展開人體試驗。默克藥廠股價周二小漲1.14%、收在77.26美元。

而上周由生技廠Moderna炒熱話題的明星疫苗，將採用mRNA技術，不過美國食品藥物管理局（FDA）尚未核准mRNA疫苗，加上市場傳出Moderna執行長Stephane Bancel竟在公司股價大漲之際拋售公司股票，遭外界質疑是「趁機套利」，受此消息衝擊，Moderna股價周二暴跌16.36%、收在57.71美元。

(中時電子報)