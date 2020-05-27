台中市議員林汝洲27日為凋零的古堡請命！他說小時候日軍當時遺留在台中的機槍碉堡至少有十座，地道系統也完善，他那時總是在裡面和朋友玩躲貓貓。但這些碉堡長期無權責單位管養，任憑其風吹雨打，或被不知情的民眾直接拆除，導致富含歷史意義的日軍機槍碉堡越來越少，在縣市合併以後就剩下四座。

林汝洲指出，1945年5月31日，日軍對美軍的戰事節節敗退，太平洋戰爭眼看即將告一段落，駐守台灣的日本軍民，無不戒慎惶恐。突然，台中各處的空襲警報響起，美軍117架B-24轟炸機布滿了天際線，目標鎖定在大甲溪以南、大肚溪以北的臺中蛋黃區，以及日軍在水湳的軍事機場。

林汝洲表示，望高寮的機槍碉堡，105年經軍方釐清權管單位，目前是交由五八砲指部管理維護。但日前路過該處，發現碉堡仍然任其生鏽，且無圍欄圍籬，讓上面都是噴漆，看了實在不勝唏噓。

林汝洲認為，這些日軍機槍碉堡是台中歷史的見證者，不應讓近80年歷史的碉堡一直棄置於該處，且市長十分重視望高寮的改善工程，若是能讓碉堡妥善為管、加以宣傳，不但讓凋零的歷史重獲新生，也變成望高寮的一個特色景點。

文化局長張大春回應說，將與建設局、觀光局等相關機關共同研議，釐清維管權責，再來進行後續的撥用事宜。

(中時 )