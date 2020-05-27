國內新冠肺炎疫情好轉，交通部觀光局推出的防疫旅遊今日開跑，長榮國際連鎖酒店也與台灣高鐵公司合作，推出「快旅台灣，慢享生活」住房加車票超值優惠專案，到酒店官網預訂6、7月份住房，可享加購高鐵標準及商務車廂車票全額票價6折優惠，是史上最優惠價格，搭配指定住房專案，再享房價優惠最低2499元起。

為鼓勵消費者走出戶外，舒緩防疫期間緊繃的身心，長榮國際連鎖酒店分布於北、中、南、東的各個據點也紛紛祭出折扣。除推出住房加車票優惠外，長榮國際連鎖酒店國內6家店將於官方臉書粉絲團推出「發現台灣之美」貼文抽獎活動，號召粉絲朋友們在貼文下方上傳台灣風景美照、標註2位好友及「快旅台灣 慢享生活」，並且按讚及分享「發現台灣之美」活動貼文，即有機會抽中高鐵不分時段、不限站點的免費車票及精美小禮。

「快旅台灣 慢享生活」高鐵聯票住房專案如下：

長榮桂冠酒店（基隆）：平日入住，海景客房每房2599元起，不含早餐

長榮桂冠酒店（台北）：高級客房每房2888元起，不含早餐

長榮桂冠酒店（台中）：貴賓樓層高級客房每房2499元起，不含早餐；標準樓層高級家庭房每房2499元起，不含早餐

台糖長榮酒店（台南）：平日入住，豪華客房每房2599元起，含2客早餐

長榮文苑酒店（嘉義）：平日入住，高級客房每房3300元起，含2客早餐，加贈300元餐飲抵用券1張，再享限量空房升等服務

長榮鳳凰酒店（礁溪）：平日入住，高級洋式客房每房5500元起，含2客早餐

(中時 )