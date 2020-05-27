美商優比速（UPS）台灣分公司今日宣布該公司因應全球新型冠狀病毒的疫情影響，實施特殊防疫措施的各項細節，並透露UPS日前幫助新北市政府運送數千件台灣製的個人防疫物資至姐妹市美國辛辛那提、德國巴伐利亞邦史坦堡縣、以及紐約市。

UPS透過彈性調度超過570架UPS全球貨機並優化其智慧物流網絡，協助來自全球的救援機構、醫護人員、政府和企業在急需穩定物流供應的時刻，遞送個人防疫用品、藥物及重要物資。

UPS台灣分公司總經理洪毅表示：「來自世界各地的防疫物資遞送需求於近期激增，然而全球的航空網絡卻受到前所未見的運能限制。為解決顧客面臨的挑戰，UPS運用其智慧物流網絡的實力和彈性調度，確保以最快的速度將個人防疫物資、藥物及重要的訂單送達目的地。

UPS最近被各國政府認定為『關鍵基礎建設企業』甚至是『必要的服務』，人們也較以往更加依賴UPS的服務，感謝所有員工的辛勞和奉獻，讓我們能在這個充滿挑戰的時刻扛起責任、持續安全工作，完成遞送服務。」

新北市政府秘書處處長饒慶鈺表示：「對我們來說，UPS不僅是企業夥伴。我們期望在未來持續和UPS共同完成重要的任務。」

UPS於日常營運上實施防疫措施，包含增加社交距離、提供員工必要的個人防疫物資，而遞送服務則改由遞送員確認顧客身份後直接配送，暫停親簽包裹程序，以實施無接觸遞送體驗，盡可能地降低感染病毒的風險。

在台灣，UPS也能透過自選遞送地點，如掌櫃智取櫃，來強化無接觸遞送。當收到UPS的通知，自國際零售商購買包裹的台灣顧客能選擇於鄰近的掌櫃智取櫃領取包裹。掌櫃智取櫃於全台多達1,288個地點，其中包含超市及公寓大樓，對民眾而言是相當方便的取貨選擇。

UPS台灣分公司總經理洪毅補充：「UPS在全球2,500個設施中擁有近500,000名員工。UPS作為提供必要物流服務的企業，我們將持續與員工、顧客和監管機構合作，以確保我們能夠安全地履行服務承諾。我們與國際社會並肩面對此刻的難題，且將繼續竭盡所能地減少病毒傳染的風險，持續協助遞送防疫物資。」

(工商 )