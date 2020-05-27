新冠肺炎疫情趨緩，但國際疫情仍然嚴峻，對於國與國的邊境何時才會開放？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，雖然大家很期待開放，但有些事情沒有辦法靠期待做得到。台灣已經非常安全，但安全和開放人家進來是兩回事，對方如果很安全就沒話說，但事實上比我們不安全的地方很多。台灣民眾出國也要考量對方的情況怎麼樣，才能避免把病毒帶回來。

陳時中表示，開放國與國的邊境要考量的不是台灣安不安全，而是台灣的「抵抗力」夠不夠，我們要有的抵抗力就是健康行為、防疫新生活。未來的邊境開放，與防疫新生活運動落實得徹底不徹底有很大的關係。

未來，指揮中心將訂定相關的指標，來監測社會的健康行為是否可以達到在個人之間把傳播鏈切斷的可能性。陳時中也說，另外也需要考量疫調能力以及醫療的能力能不能承擔風險，台灣這兩方面都沒問題，剩下的就是大家要守好個人防線。

陳時中表示，即便國內很安全，大家還是要戴口罩，把防疫新生活運動內化到日常生活中，防線做好，才不會對台灣形成災害。

(中時 )