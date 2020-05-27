台中市警察局交通警察大隊副大隊長陳柏年日前到電台受訪，宣導應如何駕車比較能保護自身行的安全，有聽眾問及交通事故單純車損沒有人受傷的交通事故該如何處理？陳柏年表示，依道路交通事故處理辦法第3條規定，「無人傷亡且車輛尚能行駛，或有人受傷且當事人均同意移置車輛時，應先標繪車輛位置及現場痕跡證據後，將車輛移置不妨礙交通之處所」。

為避免二次事故及影響交通尖峰時段交通順暢，也呼籲民眾在警方到場前，可先做以下5動作：1，於事故後方放置故障標誌。2，拍攝全景（事故車輛、標誌、號誌、電線桿等）。3，拍攝碰撞點、車損部位及掉落物等跡證。4，儘速將車輛移置不妨礙交通之安全地點。5，拍攝及移車全程注意安全。

另，近日為梅雨季節，交通事故肇事原因以未注意車前狀態最多，未依規定讓車次之，與晴天期間大體相同，雨天視線不佳，也呼籲民眾開車時應確實開亮頭燈，並與前車保持足夠安全距離，轉彎時提前打方向燈，並確實查看後方來車，確保行車安全，以避免交通事故發生。

(中時 )