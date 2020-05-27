卜蜂(1215)下午舉行記者會，說明汙泥案目前的處理進度，發言人劉明哲說，汙泥案中彰檢分配公司須負責的三塊處理地，包括芳苑1、芳苑2及埤頭，目前的處理進度分別為75%、95%及50%，彰檢原定希望卜蜂在12月31日前清運完畢，但卜蜂目前預計提前於6月31日前進度完成。卜蜂目前重新委託合法的D類處理業者，除針對彰化汙泥，也同時針對卜蜂現有的廢棄物進行妥善處理。處理過程後所留下相關殘渣，處理廠商會與當地衛生局確認討論後，做下一階段的再運用。未來，卜蜂希望可以讓廢棄物在處理過後，以循環經濟的概念，進入下一階段的再次利用。

卜蜂針對經過這次的事件後，除了如何預防讓之前的情況再次發生之外，亦重新思考為相關廢棄物做更積極的措施。首先卜蜂從減少廢棄物的產出量開始思考，目前已經在著手研究的是從製程當中，找到較佳的方式來減少廢棄物，同時卜蜂也在計畫，搭配目前既有的廢棄物處理合作業者外，另外在製造過程的後端，投資新型的處理設備，讓廢棄物可以更一氣呵成的在廠區內，處理到另外一個型態，並將這些廢棄物的處理型態，轉化成更符合循環經濟精神的再生能源及資源。目前這些計畫都已經進入卜蜂的策略規畫階段，未來會逐步跟社會大眾做更詳盡的溝通。

(時報資訊)