雖然美國總統川普自誇在新冠疫情期間，他妥善分配全國醫療物資，不過外媒指出實際上全美仍有許多地方州醫療人員專用的防護物資仍短缺，甚至有州長不得不透過私人關係，向中國大陸國家主席習近平私信求援，希望提供如防護衣等醫療防護用具。

據《南華早報》報導，正當華盛頓州面臨「艱困挑戰」之際，州長英斯利（Jay Inslee）曾於4月2日私信致習，請求「接觸大量生產能力的大陸，以便取得迫切需求的醫療供給品」，如外科用口罩、拋棄式手套，並在短時間內收到了來自四川省、重慶市、清華大學等的醫療物資捐贈。

英斯利在信中表示，「此時華盛頓州正經歷貴國經歷過的新冠病毒嚴重挑戰。貴國在抗擊疫情發展中的成功經驗，使我們獲益良多；儘管如此，本州情勢仍不容樂觀，我們正面臨醫療物資和設備短缺的艱困挑戰，而這些對醫務人員和病人來說不可或缺」，「在本州迫切需求之際，我向在大陸的朋友尋求幫忙與協助」。

報導指出，由於許多美州長與大醫院抱怨許多大陸醫療供給品品質低於接受度，讓北京決定加強對醫療供給品對外輸出的管制，不過此決定也讓運輸個人醫療防護用具至美的貨輪大幅延遲抵達時間；而當時全美已出現25萬確診病例，此一困境下，讓曾參與民主黨總統大選初選的英斯利做出此決定。

報導稱，在美籍華裔企業家、清華大學全球創新學院北美中心主任完強（Qiang Wan）牽線之下，英斯利的致信經由陸駐美大使館轉交。清華大學是習近平的母校，他曾於2002年在此取得法學博士學位。任完強表示，「對於成長於外交官家庭的我而言，這是很正常的。不論哪裡有危機，外交官能做的就是透過個人關係或其他管道解決」。

報導表示，大陸政府機構與其他團體已向海外捐贈上億口罩，作為「口罩外交」，而許多西方國家批評此舉是北京為了沖淡當初處理武漢疫情不當的手段，而紐約時報上月也透露，川普政府官員在過去數周以來一直辯論是否要接受大陸捐贈的口罩，擔憂如此恐會助長大陸外宣。

(中時電子報)