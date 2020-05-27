張鈞甯今擔任愛心大使，發揮自身影響力幫忙募集定額捐款者。（第一社福提供）

女神張鈞甯27日頂著俐落短髮出席第一社福公益活動，她前陣子在台中拍攝何潤東執導的新戲《誰在你身邊》，恰巧另一劇組《她們創業的那些鳥事》也在台中拍攝，而《她》劇組演員有張的緋聞對象邱澤，問到兩人有無在台中相約，張表示自年初宣傳完《唐人街探案》後就沒再碰面，對於兩人關係她形容：「就是正常，就跟某些朋友一樣，平常不會特別聯繫。」

張鈞甯稱自己感情事沒新進度，不排斥異國戀，「我表面上看起來很鎮定，但是心裡蠻著急的。」現年37歲的她也說自己年紀不小了，這次為公益特別抽出時間跟心智障礙小朋友相處，感觸頗深，加上張媽媽的關心，近來又有重新考慮凍卵一事，她說：「希望能做一些以後不會後悔的事。」另她也透露未來會轉戰幕後，發展新副業。

同在《她》劇的演員還有張鈞甯的好友陳意涵，日前兩人被傳女神之間鬧不合，張解釋是因為自己新的短髮造型不能曝光，所以即使碰面也不能合照放上社群，「看到新聞我們都大笑，好不好我們自己知道就好。」至於在台中拍攝有什麼趣事？張表示為配合新戲宣傳，不便透露太多，但她跟劇組有去吃一間火烤兩吃的燒烤店，用餐完畢店家竟送他們每人一鼎銅鍋帶回去當紀念。

(中時 )