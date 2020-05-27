衛福部長陳時中今天表示，6月7日之後若要在高鐵飲食他不反對，不過餐廳若距離近又是不特別定人士，仍要設隔板。稍後中央流行疫情指揮中心記者會上，媒體進一步追問，為何交通解禁餐飲業仍要設隔板？對此陳時中解釋，因為有些餐廳人與人距離很近，彼此又是不特定對象，如果能有區隔會比較好，那如果是特定對象，又有適當距離隔開，可以不限制，不過有實施實聯制會比較好。

(中時 )