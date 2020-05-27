管制餐廳卻開放高鐵飲食 指揮中心：餐廳存有不特定對象 14:582020/05/27 中時 季節 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 餐廳持續管制卻開放高鐵飲食 指揮中心：餐廳存有不特定對象（示意圖為百貨美食街示意照，資料照／郭建志） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 衛福部長陳時中今天表示，6月7日之後若要在高鐵飲食他不反對，不過餐廳若距離近又是不特別定人士，仍要設隔板。稍後中央流行疫情指揮中心記者會上，媒體進一步追問，為何交通解禁餐飲業仍要設隔板？對此陳時中解釋，因為有些餐廳人與人距離很近，彼此又是不特定對象，如果能有區隔會比較好，那如果是特定對象，又有適當距離隔開，可以不限制，不過有實施實聯制會比較好。 (中時 ) #餐廳 #特定對象 #距離 #高鐵 #飲食 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情趨緩 雙北基宜花畢典鬆綁 04:102020/05/23 生活新聞 朱立倫挺港：中共失信一國兩制政治承諾 兩岸心靈距離漸遙遠 10:242020/05/23 政治 林哲熹累崩交感神經失調 經營自媒體當「霸氣主廚」紓壓 19:122020/05/23 娛樂 陳時中墾丁「大進場」 這一幕讓網友全看傻 20:392020/05/23 生活 陳時中花襯衫現身 穿上木屐拚國旅 22:372020/05/23 生活 保持社交距離 廟會鬆綁OK 04:102020/05/24 生活新聞 疫情趨緩 搶搭便宜飯店末班車 04:102020/05/25 生活新聞 北市第3波解封 符合3條件就開放 10:082020/05/25 政治 3原則搭配實名制 各行業解封 04:102020/05/26 生活新聞 《國際社會》傳德國擬提前放寬社交距離措施、取消歐洲旅遊警示 16:142020/05/26 財經 生活熱門新聞 吳朋奉片酬曝光 友人爆料為何住鐵皮屋 - 生活 好市多口罩價格曝 網跟以前一比怒：我OK你去買 - 生活 腦中風4大症狀！醫：看臉上皺紋最快 - 生活 太極大師連挨5拳不動如山 出拳人事後得知真相傻了 - 生活 振興券面額出爐 這裡不能用 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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