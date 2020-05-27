三星(Samsung)在今年 2 月發表摺疊設計的 Galaxy Z Flip 手機，價格比 Galaxy Fold 便宜，螢幕摺疊收納後機身相當小巧，引起話題。不過其實在三星之前，摩托羅拉(Motorola)就搶先推出了可折疊螢幕手機 razr，也曾經受到不少關注。近日，疑似第二代 razr 的消息曝光，並傳出有機會在 9 月推出，讓人為之期待。

《9to5google》引述《Android Authority》報導指出，聯想(Lenovo)南非地區總經理 Thibault Dousson 在《Reframed Tech》Podcast 的節目中明確指出，razr 會有新一代機種，他預計在 9 月會推出(摩托羅拉在 2014 年被聯想收購)。在此之後，善於挖掘程式碼來發掘新品祕密的《XDA》則發現，摩托羅拉確實有一款代號 smith、機型代號 XT2071-4 的手機正在開發中，被推測就是第二代 razr。

根據程式碼中透露的資訊，摩托羅拉第二代 razr 預計採用高通 Snapdragon 765 處理器，預計將會支援 5G(sub-6GHz 頻段)，搭配 8GB RAM 與 256GB ROM。電量預計從 2510 mAh 升級到 2845 mAh。現在使用者更在意的相機規格，也將全面提升，從前 500 萬、後 1600 萬畫素相機，升級到前 2000 萬、後 4800 萬畫素相機，且值得關注的是這一顆 4800 萬畫素的影像感測器將由三星提供，採用 ISOCELL Bright GM1 感測器。

目前距離第二代 razr 有機會發表的 9 月還有幾個月的時間，預計陸續還會有更多消息傳出。此外，《9to5google》指出《XDA》先前挖掘出的摩托羅拉第一代 razr 的相關規格大多都很正確，讓上述已曝光的規格更添可信度。

另外值得留意的是，摩托羅拉推出的第一代 razr 僅採用高通 Snapdragon 710 處理器，並非 2019 年旗艦機等級的 Snapdragon 855。今年，從程式碼來看，第二代 razr 也沒有採用今年的旗艦級晶片 ─ 高通 Snapdragon 865，而是僅採用 Snapdragon 765，相信其中一個考量就是成本因素，這樣的選擇有望讓第二代 razr 能維持相對親民的價格。作為參考，第 代 razr 的定價是 1499 美元（而三星今年的 Galaxy Z Flip 則是 1380 美元)。

(科技)