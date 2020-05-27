一名年僅19歲的女大生，因為男友愛上男人，難以承受的她，得了厭食症暴瘦32公斤，被進急診。更悲慘的是，因為嚴重營養不足引發荷爾蒙失調，導致她卵巢早衰，終生喪失生育功能。

急診科醫師田知學在《醫師好辣》節目中分享，一名19歲女大生坐著輪椅被父母推進急診，女大生身高165公分、體重卻只有32公斤，看起來就像具骷髏，明顯是厭食症、營養失調。

更奇怪的是，女大生鬍子及手毛濃密，檢查腹部更發現彷彿「男生的陰毛長到肚臍」，一問之下女大生生理期半年沒來，經過檢查發現卵巢衰竭，功能無法恢復，女大生確定終生不孕，且將面臨骨質疏鬆問題。

而造成女大生厭食爆瘦的原因是失戀，且男友是因為愛上男性好友，才將她狠甩。

振興醫院婦產部醫師李偉浩也特別提醒，女性減重若速度太快或是體重過輕，會引發荷爾蒙失調，最常見為「性促性腺激素分泌不足的性腺發育低下症」，嚴重者會造成卵巢早衰、不孕，進而使更年期提前產生，並產生早發性骨質疏鬆症。

(中時電子報)