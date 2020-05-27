國民黨主席江啟臣今天在中常會重批政府振興政策，並指朝野互信因罷韓越顯薄弱，民進黨無視當前紓困振興工作混亂，國際局勢變化，在內外交迫中，不放棄以行政手段協助罷韓；而國民黨要更積極串連包括高雄市在內的執政縣市共推安心旅遊、防疫旅遊，超前部署振興工作。他再次懇求高雄鄉親投票前，重新思考，市府團隊的努力與成績，值得再給一次機會，繼續延續高雄的幸福。

江啟臣說，前天國內連續43天零本土個案，居家隔離人數首度歸零，創下「雙零」紀錄。同時，高雄市政府也宣布連續4個月無本土病例，並且結合高雄市內37家旅館舉行點燈活動。中央與地方同步宣示國內疫情緩和，即將逐步展開振興工作。

但行政院推出的振興政策卻令人難以期待，要求民眾以1000元購買3000元面額的振興券，令人費解，分不清楚這是商業促銷還是政府振興政策？金融海嘯時期，馬政府發放消費券，不僅帶動了經濟活水，也讓民眾在消費時，花了比消費券還多的金額，刺激經濟，這種做法才是最實質的振興！

他說，面對接下來的振興需求，國民黨仍舊主張，發放現金。日前國民黨立法院黨團也正式提案，每人發放6000元，希望透過發放現今來刺激消費，活絡因為疫情凍結的經濟，讓各行各業能逐漸回歸正軌。

江啟臣說，然而國際疫情仍未平息，邊境管理不能鬆懈，兩岸國際局勢變化更瞬息萬變，美陸對峙、競合的局勢顯然將在疫情過後更加明確。香港局勢變化也牽動兩岸互動，同樣值得關注與擔憂。此刻，更應是朝野共同面對世界變局的關鍵時間，但朝野間的互信卻因為罷免韓國瑜市長的動作越顯薄弱。

他說，國民黨擔憂，台灣社會持續虛耗空轉、對立激化，絕對不利於因應快速的國際局勢變化。令人遺憾的是，執政的民進黨無視當前紓困振興工作混亂，國際局勢變化，在內外交迫中，仍不放棄以行政手段協助罷韓工作的可能性。

江啟臣指出，在中央紓困振興作為不力的情況下，國民黨要更積極串連地方政府進行振興工作。上週新北市長侯友宜、金門縣長楊鎮浯已經展開縣市互惠的國旅振興規劃，國民黨執政縣市也無不用心共同推動振興工作，包括台中市政府已規劃擴大辦理「臺中購物節」、高雄市政府也推動「高雄振興購物嘉年華」，台東縣政府也推出「獎勵旅遊及度假會議計畫」。黨中央也將更持續積極連結執政縣市，共同推動安心旅遊、防疫旅遊，希望攜手面對後疫情的經濟衝擊，超前部署振興工作。

江啟臣強調，藉由中常會，他再次重申，黨中央力挺每位黨籍從政同志，包括15位黨籍縣市長。黨中央有責任與韓國瑜市長及所有的地方政府共同合作，用市政成績證明國民黨的執政經得起考驗。面對各種的意見與批評，國民黨除了虛心檢討，更再次懇求高雄鄉親投票前，重新思考，市府團隊的努力與成績，值得再給一次機會，繼續延續高雄的幸福。

(中時 )