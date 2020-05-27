即便新台幣強勢升值，也拼不過「降息」的衝擊。據金管會最新統計，今年3月外幣保單新契約保費約新台幣352億元，比去年同期大幅衰退33％以上，且是連續第二年衰退，若與2018年3月相比，今年3月外幣保單衰退幅度逾43％。

若以首季外幣保單新契約保費約新台幣1,332億元來看，比2019年同期衰退13％，比2018年首季則是大衰近30％，代表「利率」是保戶投保最優先考量，今年以來市場利率下降、美國聯準會降息6碼（1.5個百分點），保單今年已降責任準備金利率，宣告利率也不如前二年，再加上目標到期基金保單今年無法複製前二年的報酬率，都是外幣保單大衰退的原因。

即便4月新台幣兌美元升破30元，依舊沒能挽救外幣保單的買氣，據保發中心統計，4月美元保單新契約保費約新台幣274億元，比2019年4月衰退近37％，依舊是連續二年同比衰退的趨勢，前4月美元保單銷售量約合新台幣1,533億元，比去年前4月衰退12.7％。

新台幣匯率4月底比去年12月底升值逾1％，3月及4月合計就升值逾1.7％，但這樣的升值幅度依舊無法彌補降息的衝擊，即便各家壽險公司都喊出要大幅提高美元保單占比，降低避險成本，但美元保單買氣依舊衰退，不過占前四月新契約保費的42.7％，卻是比2019年同期的30％高出甚多。

今年前三月外幣保單新契約保費衰退幅度最大的是外幣投資型保單，前三月賣約新台幣357億元，比去年同期衰退25％，美元計價衰退1％、澳幣投資型衰退29％、人民幣則大衰75％，與其匯率及目標到期基金保單減少有關。

外幣傳統型首季約新台幣974億元，衰退8％，美元衰退4％，澳幣衰退50％、人民幣衰退23％，主要是去年澳幣傳統型利率仍高，今年則撐不住了。

(工商 )