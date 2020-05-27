吳朋奉驟逝，將永遠缺席《雨中戲臺》舞台劇演出。（摘自臉書）

金鐘視帝吳朋奉25日凌晨猝逝自家陽台，享年55歲。驟世消息震驚各界，也讓人措手不及。他的後事由親屬摯友與經紀公司協助辦理。據友人表示，簡易靈堂已設置完成，但目前僅限家屬友人弔祭，不對外開放。除了遺照為吳朋奉生前指定的黑白照外，好友也買了他最喜愛的威士忌。吳朋奉生前飲食習慣喜愛吃青菜，不愛油炸物，所以準備生菜沙拉讓他享用。此外，也有人準備了腿庫肉和烤雞，希望他到另一個世界吃得澎湃豐盛。他的告別式將於6月7日下午1點30分在板橋殯儀館崇儀廳舉行公祭，追思會則正在籌辦中。

吳朋奉過去表演細膩有層次，飾演的角色多以平易近人的草根、鄉土形象，傳神詮釋深植人心。經紀人感嘆透露，吳朋奉生前曾開玩笑說過「好想演好命的人」，讓他回想起來相當惋惜。據悉，吳與製作人好友徐志怡、金鐘編劇吳洛纓原本已談定即將合作新戲《我願意》，戲中能以帥氣模樣示人，讓他感到十分興奮。豈料吳突然撒手人寰，成了未能如願的遺憾。

吳朋奉為人風格十分重義氣，除了常力挺年輕一輩的影視工作人員外，據了解，他更為了交情超過30年的好友「金枝演社」藝術總監王榮裕而推掉10幾個戲約，花5個月專心準備原訂於4月底演出的舞台劇《雨中戲臺》，經紀人透露：「他那段時間完全不接其他戲，專心投入在舞台劇準備，我問他真的要如此嗎，他用台語回我『不要作背骨（背叛）的人』」，可見吳朋奉的重情重義，相當重視曾在金枝演社打拼的時光。

吳朋奉生前客串由許肇任執導、林心如等人主演的《她們創業的那些鳥事》，他的戲份上週剛殺青，該劇也成了他最後遺作，其他拍攝完畢、待播出的劇集還有《傀儡花》，以及在電影《親愛的房客》、《東經北緯》也都能看見他的最後身影。

(中時 )