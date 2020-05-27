高雄今（27）日上午下起大雨，多處傳出淹水災情，市長韓國瑜坐鎮豪雨應變中心，同時提醒民眾注意風雨、小心安全，隨著雨勢趨緩，積淹水也已退去。

受到鋒面影響，高雄一早就降下大雨，累積雨量驚人，網友紛紛上傳淹水災情，互相提醒用路人留意路況。上午8時30分水災應變中心二級開設，韓國瑜也坐鎮召開「豪雨應變中心二級開設 第一次工作會議」。

上午10點許，大雨漸緩，高雄市新聞局長鄭照新在臉書PO出多張照片，表示「積水已退 很快」，只見平整的路面僅有零星水漬，已不見嚴重積水狀況。

網友看了表示，「照片可知，高雄道路平坦，整齊劃一，讓市民行車安全，這就是典型的模範，可知市長與市府團隊的努力」、「認真的市府團隊，就是不一樣！」「高雄差很多，感謝您」、「凱旋路以前最會積水了」、「就是這樣，看看那些有心人怎麼抹黑說淹水」、「還好有清水溝 不然就要放淹水假了」。

(中時電子報)