大型廢棄物大剌剌丟棄在防風保安林地。（花蓮林管處提供／王志偉花蓮傳真）

林管處透過高科技，拍下涉亂到廢棄物的小貨車。（花蓮林管處提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮林管處會同保七及縣環保局，沿途蒐證了解防風保安林內遭亂倒廢棄物過程。(花蓮林管處提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮林區管理處所轄編號2617號防風保安林，長期遭人傾倒廢棄物，對海岸保安林生態及防風砂等公益功能造成影響，林管處架設監視器監控，拍下一貨車載運一堆玻璃、鋁門窗及輪胎廢棄物丟棄，透過畫面以車追人，移送檢警偵辦。

編號2617號保安林位於新城鄉順安村靠海一側，具有國土保安、環境保護及防風定砂等公益功能，平時人煙稀少，經常遭人棄置廢棄物，為維護保安林環境整潔，林管處除定期清理外，也與周邊社區、志工合作加強通報及查緝；去年7月導入企業認養，由亞洲水泥公司花蓮製造廠認養環境清潔。林管處並架設監視器，在傾倒廢棄物「熱點」進行24小時即時監控

花蓮林管處副處長王怡靖表示，先前曾拍到有可疑人車進出，但受限角度不理想或影像不夠清楚，證據力不足；經多次嘗試調整，上月26日拍到有民眾開著小貨車，載運大批玻璃、鋁門窗及輪胎到保安林丟棄的清晰畫面。

林管處將影像提供保七總隊第九大隊花蓮分隊，以車追人，查到涉案的林姓嫌犯；該批廢棄物經林管處與縣環保局勘查後，認定屬事業廢棄物，全案移送花蓮地檢署。

王怡靖說，在保安林內任意丟棄廢棄物會造成髒亂、破壞林內生態環境。如經查屬事業廢棄物者，可依廢清法第41條第1項、46條第1項第4款，處1年以上5年以下有期徒刑，併科1500萬元以下罰金；一般廢棄物可依森林法處6萬元以上30萬元以下罰鍰。歡迎民眾舉發不法行為，檢舉電話0800000930。

(中時 )