交通部觀光局代理局長張錫聰今日確定接掌局長一職。外界好奇，新任局長的態度，是否會藉此次疫情翻轉國旅市場？張錫聰說「期待」，且會利用這次機會，輔導有品牌的旅行社轉投入國旅市場，推出精緻、深度、有品牌的產品，贏得消費者信心。

對於國旅的想法，張錫聰說，過去民眾不喜歡參加旅行業的國旅團，利用這次機會輔導品牌經營很好、專辦出國旅遊的旅行社轉投入包裝國旅，推出精緻、深度、有品牌的國旅產品；讓民眾透過安心旅遊，慢慢體會在國內旅遊不輸國外，但需配套，不光補助就好，還要地方、中央、旅遊相關單位全都動起來。

談及脊梁山脈年，張錫聰說，本來是今年要推的主題，但因疫情關係反而成為下半年要力推的題材，不僅是戶外又跟運動有關，可呼吸新鮮空氣，適合防疫新生活的落實，山脈年不只強調登山，還有山城小鎮、山岳型的旅遊景點盤點等。

下半年國旅是否翻轉？張錫聰說，一個是量的翻轉，一個是質的翻轉；因為過去喜歡到國外旅遊的民眾，今年會改投入國旅，在量能部分會比較多，預估下半年的量會比前年還多；至於質的部分，對業界、相關部門、地方政府的投入，期待讓國旅品質再精進，貨價等值的旅遊產品出來，贏得消費者信心。

(中時 )