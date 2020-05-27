女星崔佩儀今被週刊爆19年婚姻亮紅燈，遭指與韓籍老公Sam過了17年無性生活，還爆夫妻吵到要離婚，而崔佩儀被問到是否要離婚，她則強調「沒有啦」，其實崔佩儀平時樂於分享生活日常，過去被網留言「老公事業有成；兒子乖巧懂事」時，崔佩儀也暖心回應。

崔佩儀與Sam在2001結婚，2003年生下兒子貝克宇，崔佩儀樂於在網分享一家三口生活日常，不過她今則被《鏡週刊》指過著17年的無性生活，同時還傳出兩人吵到鬧離婚，面對婚變風波，崔佩儀一早仍照常在網分享工作日常照，並感性說：「我很幸運演方華這個角色，生命中留下美好的回憶」。

面對婚變傳聞，崔佩儀強調「沒有啦」。（圖／本報系資料照片）

面對婚變傳聞，崔佩儀被問到是否要離婚，她則強調「沒有啦」，經紀人也表示，崔佩儀和Sam的感情沒問題，其實崔佩儀臉書也屢曬老公合照，她在母親節時則是po與老公牽手照，並直呼：「家人能平安的在一起就是幸福，度過一個平安快樂的母親節」。

崔佩儀臉書全文。（圖／取材自崔佩儀臉書）

而近日則有網友留言「老公事業有成；兒子乖巧懂事；沒有後顧之憂；擁有自己專業；幸福美滿人生。」還釣出崔佩儀回應：「所以非常感恩」，字裡行間滿是對婚姻生活的幸福與知足。

(中時電子報)