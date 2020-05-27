民進黨團總召市議員陳世凱，27日在教育文化委員會業務質詢時，針對烏日運動場地未來使用規劃提出質詢，要求市府盡快進入實質規劃作為運動場地用途，讓民眾確信不會變成肉品市場復辟。陳世凱並針對舊官吏派出所整修提出質詢，要求盡快完成舊官吏派出所的進場。

陳世凱指出，烏日焚化爐與烏日溫水游泳池旁邊有一塊體育用地，之前原本的規劃是肉品市場，因為市長選舉時承諾肉品不會落腳在烏日，於是該地恢復體育用地，應該朝體育方向來規劃。

陳世凱說，這塊場地日後要用做何種用途，地方鄉親有很多聲音，例如足球場、網球場、弓箭靶場等等。但目前市府僅編列250萬的預算，鋪設草皮，然而無論要做什麼用途，250萬的預算都是明顯不足，市府應該盡快提出明確的方案，該蓋就要蓋，不要拖拖拉拉，地方鄉親依舊擔心變成肉品市場。

陳世凱要求，市府目前不能確定場地如何使用，至少應該辦幾場地方公聽會、說明會，對民眾說明運動場地的未來用途，讓地方擔憂降低。

陳世凱強調，舊官吏派出所在107年開始修整，作為辦公用地與女警宿舍使用，但未來要進場，必須警察局編列預算，但警察局目前沒有預算。他要求請副市長與相關單位協調，編列預算，完成舊官吏派出所的進場。

(中時 )