限大陸船員不能來台？指揮中心：未區別管制 15:052020/05/27 中時 季節 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 限大陸船員不能來台？指揮中心：未區別管制。（示意圖，本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天中央流行疫情指揮中心記者會上，有媒體指出，台灣很多船公司的船隻零件從大陸買，部分零件需要工程師或技術人員前來協助，但因為疫情，大陸工程師無法來台，造成船公司工程延誤，如今疫情趨緩，他們還是不能進來，此外目前各國船員都可以來台，卻只有大陸船員不能來，讓船公司困擾，請問規定大陸籍技術工程師、船員不能來台，考量是甚麼？對此指揮官陳時中回稱，我們對於陸港澳和其他非本國籍人士來台沒有很大區別，在經貿商業是可以的，若有更大規模開放需要可提出，目前規定上沒有說外國籍就可以，大陸就不行。 (中時 ) #來台 #船公司 #船員 #區別 #大陸 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸IC自製率 十年難突破 04:102020/05/23 財經要聞 陸疫情爆發後 首次出現零確診 10:402020/05/23 兩岸 陸籍船員外海作業身體不適 海巡協助就醫 17:142020/05/23 社會 雲服務爭霸戰開打 04:102020/05/24 專題周報 勾結船員偷運未稅菸上岸 海巡：根本是行動私菸倉儲 14:262020/05/25 社會 兩岸該如何走？ 和平仍是主旋律 04:102020/05/26 焦點新聞 貿戰再升溫 拖累陸經濟復甦 04:102020/05/26 焦點新聞 供應鏈復甦慢 陸Q1平板出貨量 年減三成 04:102020/05/26 全球財經 權證星光大道－聯發科 迎5G手機訂單 04:102020/05/26 證券．權證 全球20萬船員困船上... 國際組織籲聯合國採緊急行動 04:102020/05/27 產業．科技 生活熱門新聞 吳朋奉片酬曝光 友人爆料為何住鐵皮屋 - 生活 好市多口罩價格曝 網跟以前一比怒：我OK你去買 - 生活 太極大師連挨5拳不動如山 出拳人事後得知真相傻了 - 生活 腦中風4大症狀！醫：看臉上皺紋最快 - 生活 振興券面額出爐 這裡不能用 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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