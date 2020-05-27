今天中央流行疫情指揮中心記者會上，有媒體指出，台灣很多船公司的船隻零件從大陸買，部分零件需要工程師或技術人員前來協助，但因為疫情，大陸工程師無法來台，造成船公司工程延誤，如今疫情趨緩，他們還是不能進來，此外目前各國船員都可以來台，卻只有大陸船員不能來，讓船公司困擾，請問規定大陸籍技術工程師、船員不能來台，考量是甚麼？對此指揮官陳時中回稱，我們對於陸港澳和其他非本國籍人士來台沒有很大區別，在經貿商業是可以的，若有更大規模開放需要可提出，目前規定上沒有說外國籍就可以，大陸就不行。

(中時 )