玻利維亞一對年幼的3兄弟，天真以為被毒性超強的黑寡婦蜘蛛咬後能變身成為蜘蛛人，竟狂戳黑寡婦，如願被咬後不但沒變身成功，反而住院了一星期才出院。

黑寡婦蜘蛛。

《紐約郵報》（New York Post）報導，玻利維亞衛生部官員23日表示，該國一對分別為8、10、12歲的3兄弟，在牧羊時遇到一隻黑寡婦毒蜘蛛，竟天真以為被黑寡婦咬，能獲得超級英雄的神奇力量，於是他們隨手抓起一根木條，狂戳黑寡婦，直到3個人都被咬了才罷手。

3兄弟被咬後毒發爆哭，母親趕緊將他們送到鄰近的醫療設施，隨後又轉到大醫院。由於3兄弟發燒、發抖、肌肉疼痛的症狀沒有減輕，第2天醫院又將他們轉送專門的兒童醫院。經過一周治療，3兄弟才終於出院。

「國家地理」（National Geographic）指出，黑寡婦是世界上最令人畏懼的蜘蛛之一，毒性比響尾蛇毒上15倍，儘管被咬後不致於喪命，兒童仍會面臨最高的風險。

「國家地理」也指出，黑寡婦不具攻擊性，通常是出於自衛才會咬人。

(中時電子報)