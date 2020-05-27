玻利維亞一對年幼的3兄弟，天真以為被毒性超強的黑寡婦蜘蛛咬後能變身成為蜘蛛人，竟狂戳黑寡婦，如願被咬後不但沒變身成功，反而住院了一星期才出院。
《紐約郵報》（New York Post）報導，玻利維亞衛生部官員23日表示，該國一對分別為8、10、12歲的3兄弟，在牧羊時遇到一隻黑寡婦毒蜘蛛，竟天真以為被黑寡婦咬，能獲得超級英雄的神奇力量，於是他們隨手抓起一根木條，狂戳黑寡婦，直到3個人都被咬了才罷手。
3兄弟被咬後毒發爆哭，母親趕緊將他們送到鄰近的醫療設施，隨後又轉到大醫院。由於3兄弟發燒、發抖、肌肉疼痛的症狀沒有減輕，第2天醫院又將他們轉送專門的兒童醫院。經過一周治療，3兄弟才終於出院。
「國家地理」（National Geographic）指出，黑寡婦是世界上最令人畏懼的蜘蛛之一，毒性比響尾蛇毒上15倍，儘管被咬後不致於喪命，兒童仍會面臨最高的風險。
「國家地理」也指出，黑寡婦不具攻擊性，通常是出於自衛才會咬人。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。