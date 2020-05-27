為振興經濟，讓公益彩券添買氣、彩迷添好運，台灣彩券今宣布最新端午加碼活動，祭出加碼總獎金7億元，不僅創端午加碼以來新高，加碼遊戲由5款輪番上陣，種類也創史上最多。

台灣彩券總經理蔡國基表示，首先登場的是周一至周六天天開獎的「今彩539」，以及首度加碼的「39樂合彩」；今彩539頭獎從800萬元提高至1千萬元，單期頭獎總獎金上限，也一併提高到3000萬元，若當期頭獎中獎注數超過3注，則依中獎注數均分頭獎總獎金3000萬元。

今彩539共用獎號、擁有不少忠誠玩家的「39樂合彩」，這次首次加碼「二合」玩法， 6月1日至6月13日「二合」玩法單注獎金從1125元提高至1500元；為避免開出熱門號碼造成獎金支出過多影響公益彩券盈餘，「39樂合彩」的「二合」玩法，每期每組選號均設有銷售注數上限3000注。

最受彩迷喜愛的「大樂透」，這次加碼期間最長可達1個月，6月9日加開100組促銷獎號，總加碼獎金1億元；簡單來說，當期開獎的「大樂透」，彩迷除了對例行開獎的頭獎至普獎的獎項外，只要彩券號碼完全對中任一組加開的6個促銷獎號（01~49號，每組開出6個號碼），即可以獲得100萬元獎金，若同組促銷獎號有兩注（含）以上中獎，則100萬元獎金依中獎注數均分。

若100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，彩迷可繼續購買下期大樂透，直到「100組100萬元」獎項皆有人中獎或至7月10日活動結束為止，台彩表示，對獎方式為「買當期、對當期」，無法跨期對獎。

每注100元的「威力彩」則採機動加碼，前期累入頭獎金額未達3億元，當期頭獎將額外加碼2億元，活動期間以加碼1次為限；每5分鐘開獎的「BINGO BINGO賓果賓果」將從6月25日起連續加碼16天，「基本玩法」1~6星9個獎項實施獎金加碼，獎金最高變2倍，「猜大小」玩法獎金倍數由6倍提高為7倍，「猜單雙」玩法的猜中「單」或「雙」獎金倍數也由6倍提高為7倍。

(中時 )