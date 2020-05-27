光陽工業及其經銷商昇龍國際車業公司因在公司網站上刊登「光陽機車金牌125」商品廣告，宣稱油箱容量8.5L，被公平會認定為是虛偽不實及引人錯誤的表示，也就是廣告不實，進而分別處光陽工業新台幣40萬元罰鍰、昇龍國際車業公司新台幣5萬元罰鍰。

公平會指出，廣告宣稱「油箱容量8.5L」等語，讓一般消費者認為該商品的油箱容量為8.5L，因油箱容積大小為衡量一款車輛所能承裝油量的能力，油箱容量較大者將使騎乘車輛人員較無需頻繁至加油站加油，因此對想要購買該商品的消費者會列為是否作成交易決定之參考，進而吸引消費者購買。

但是，公平會調查時，光陽工業明確表示，該商品的油箱容量歷來皆為7.5L，網站及使用手冊誤載為「油箱容量8.5L」，因有消費者反映其油箱容量問題，經研發人員重新測量，發現該商品油箱容量實際上為7.5 L後予以更正，也就是說，廣告宣稱「油箱容量8.5L」的表示與事實不符，其差異也已逾越一般大眾所能接受的程度。

公平會表示，而光陽工業及昇龍國際分別在公司網站刊登使用該商品廣告，卻沒有就該商品是否具「油箱容量8.5L」情形，注意審查廣告宣稱與事實是否相符，是未善盡廣告主真實表示的義務，因而認定為足以影響交易決定之商品內容為虛偽不實及引人錯誤之表示。

(工商 )