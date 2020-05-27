中華電信27日宣布，多雲交換平台(CHT Multi-Cloud eXchange, CMCX)，使用專屬線路連接Amazon Web Services、Microsoft Azure，以及Google Cloud Platform三大國際公雲，讓企業關鍵應用服務享有高安全、低延遲與高可靠度的優質連線品質。

「擁抱雲端」現已成為企業重要的轉型策略之一，中華電信表示表示，CMCX以「頻寬升級」、「快速回應升級」、「備援架構升級」等三項優勢，提供最大定額頻寬、專屬線路及7種以上備援架構，為企業打造多雲戰略。

其中，「頻寬升級」即提供最大定額頻寬，讓企業穩定傳送重要資料；「快速回應升級」係使用專屬線路，直接連結公有雲，大大縮短資料傳輸回應時間；「備援架構升級」則提供7種以上備援架構規劃，確保重要機密資料傳輸不中斷。客戶可彈性使用專屬數據專線或VPN(Virtual Private Network)虛擬專用網路，經由多雲交換平台CMCX直連AWS Direct Connect、Microsoft Azure ExpressRoute、Google Cloud Interconnect國際公有雲，讓企業享有高連線品質與高規格的資料保護機制，更可放心傳輸機敏資料。

中華電信目前是國內規模最大之資通訊電信業者，也是跨國企業仰賴的重要合作伙伴，該公司指出，除具備高頻寬優勢、全國最高市佔率的IDC 、自有雲端資料中心、資安解決方案等強項，也可為企業量身打造可擴展、高彈性、有經濟效益的整體解決方案。

(工商 )