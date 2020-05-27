根據《富比世》即時億萬富翁名單顯示，股神巴菲特（Warren Buffett）排名往下掉，被臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）超車，「略輸」140億美元（約新台幣4,200億元），變成美國第4大富豪、世界第5名。

根據外媒報導，會有如此變化是因為股價波動關係，今年以來臉書股票上漲近14%，祖克柏則持有13%臉書股份；波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）股價則是下跌23%，讓巴菲特手中16%股份價值直接縮水。

不過除了股價下跌之外，巴菲特財富會縮水的原因還有另一項，就是致力於貢獻慈善事業，根據《富比世》及《SHOOK Research》整理的美國25大捐贈名單中，巴菲特在2014-2018這5年之間，捐出約150億美元（約新台幣4,500億元），非常熱衷貢獻慈善事業。

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(中時電子報)