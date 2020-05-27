新冠肺炎疫情重創經濟，行政院為了減輕民眾經濟壓力，針對農保、漁保與無保工作者等族群，發出最低1萬的紓困金，結果引發不少亂象，繼有人開名車、提名牌包也來申請紓困外；桃園市議員王浩宇今（27日）在臉書透露，他接獲市場攤商來陳情，表示自己擺攤辛苦，但申請不到1萬元紓困金。王浩宇表示，攤商因為領不到紓困，痛批「政府根本欺負可憐人！」結果他一查赫然發現，這名抱怨的攤商，名下擁有27間房子、8位數存款，「當然不可能符合資格。」

王浩宇表示，他近日遇到某位市場攤商，氣呼呼地找他陳情，除了抱怨最近因為疫情關係，市場生意差，還哭訴自己申請不到1萬元的紓困補助，並痛罵「蔡英文政府欺負擺攤的可憐人，根本不苦民所苦」，批哩啪拉罵了一堆。

結果王浩宇認真幫忙詢問，公所人員調了資料才發現，這名抱怨政府欺負人的攤商，名下竟擁有多達27間房子、8位數存款，根本就不符合紓困補助資格，讓他不禁大罵「X！27間你也要來紓困？你知道多少年輕人連存款都沒有嗎？」

王浩宇發文一出，引發不少網友留言虧「只能祝福這些人早日符合申請資格！」、「真希望能夠成為像他這樣的可憐人」、「現在去市場擺攤還來得及嗎！」；還有網友提議「讓它過阿，趁機查稅！」

(中時電子報)