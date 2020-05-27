華新原有11條口罩產線，員工數在25人左右，但因最近增加口罩國家隊與另外購置的產線，預計七月會達到17條，所以以現行的人力來說算是相當吃緊，希望未來能擴充到一倍以上。（吳建輝攝）

華新早在前幾個禮拜，就開始增加人員，最近更是積極徵才，預計要增補20位左右同仁，來應付未來國際盃更艱難的挑戰。

今年的年終獎金鄭永柱更發下豪語，要發出比以往提升１倍的獎金，來鼓勵員工。（吳建輝攝）

新冠肺炎疫情肆虐，口罩國家隊趕製口罩，政府派出國軍弟兄支援各地口罩工廠，而所有國軍弟兄將在本月底功成身退，華新董事長鄭永柱說，國軍支援華新共有41位弟兄，他們相當感謝所有國軍弟兄支援，月底會舉辦感謝餐會來表達謝意，未來會擴大徵才，來彌補國軍退出所損失的戰力。

鄭永柱表示，國軍支援華新共有41位弟兄，分成早晚兩班，他們到這個月底就結束支援，為了彌補這空缺的人力，在前幾個禮拜，就開始增加人員，最近更是積極徵才，預計要增補20位左右同仁，來應付未來國際盃更艱難的挑戰。

鄭永柱說，華新原有11條口罩產線，員工數在25人左右，但因最近增加口罩國家隊與另外購置的產線，預計七月會達到17條，日產量能提高到百萬片，月產量將達2千5百萬，所以以現行的人力來說算是相當吃緊，希望未來能擴充到一倍以上。

鄭永柱強調，公司整個福利與獎金制度，從2月初配合政府趕工生產，疫情期間的獎勵制度可以說相當優渥，一般的員工就能領到4至5萬元，今年的年終獎金更發出豪語，要發出比以往提升1倍的獎金，來鼓勵員工。

鄭永柱說，解禁後算是暫時鬆一口氣，這波約半年的國家隊比賽與同仁並肩作戰，算是打出相當亮眼的成績，接下來會全力投入國際盃，繼續與同仁努力，讓台灣在全世界發光發亮，讓所有人都能拿到口罩。

(中時 )