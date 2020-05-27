韓劇《夫妻的世界》灑狗血劇情，日前播出結局收視高達23.7％，不過開放式結局讓觀眾痛批是爛尾，不過劇中飾演金允基醫生一角，暖男行徑獲得大批粉絲喜愛，不過卻也被認為是最可憐角色，因為始終守在池聖雨身邊，卻始終未能有進一步發展，讓多數人感到惋惜。

根據韓媒報導，飾演金允基的李茂生，提到對此角色看法，他表示池聖雨離婚2年時間，金允基始終未跨越朋友界線守在身旁，若開拍《夫妻的世界》第2季，希望兩人能有好的結局，不過相較其它角色而言，金允基一角反應在現實世界的愛情面時，則被公認是劇中最可憐角色，據《popbee》分析，他總在池聖雨需要時伸出援手，雖為好男人卻無法打動芳心，直到疑似和呂會長串通將她拉下醫院副院長一職，才多少引起池聖雨注意，如同「渣男」丈夫李泰伍做盡壞事，仍讓池聖雨對他有愛戀之情，還發展出一夜情，就是所謂的「男人不壞，女人不愛」。

第二，池聖雨不論被襲擊或是硬闖前夫和小三家找兒子，甚至是跳海輕生，金允基總是第一時間趕來幫忙，不求回報的付出仍無法打動池聖雨，畢竟愛情的付出和獲得的回報，本來就無法成等比，加上池聖雨若放不下前夫，且做好準備投入新的戀情，那金允基的付出終將石沉大海，第三，金允基雖然行為上已傳達出心意，但始終未跟池聖雨正式傳達自己情感，也讓兩人關係始終停留在原點。

(中時電子報)