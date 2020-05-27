桃園市54歲王姓男子上月23日傍晚5時許，在桃園市大園區持尖刀隨機強押女學生上車試圖性侵，24日凌晨0時警方將其逮捕。檢方偵結後，依妨害性自主罪提起公訴，並建請法官從重量刑。

王姓男子上月23日下午駕車在大園找尋落單女性犯案，1名剛放學的女學生被強擄上車，至觀音區某公園時，學生趁王男小解逃離求救。王男展開逃逸，不過被警方攔捕送辦。

檢方調查，王男駕駛的轎車內，有多件女學生逃離時，遺留的個人物品。採集到女學生身上的微物跡證，發現與王的DNA相符，檢察官認為，王男公然擄人以逞獸慾，使被害女學生身心嚴重受創，並對社會治安造成巨大衝擊，犯後猶砌詞狡辯，毫無悔意，依照刑法第222條第1項第8款之攜帶兇器加重強制性交罪嫌將其起訴，並建請法官從重量刑，

另外警方迅速整合情資，掌握相關事證，鎖定特定對象，迅速破案。檢察長王俊力日前也至大園分局及楊梅分局頒發榮譽狀，嘉勉其對桃園社會治安維護的努力。

(中時 )